Цена криптовалюты Ethereum снова достигла рекорда

Цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum впервые превысила $200

На криптовалютных биржах Ethereum еще в начале года торговался в районе $8. Менее, чем три недели назад, криптовалюта преодолела отметку в $100. Таким образом, за последние 7 дней стоимость Ethereum выросла более чем на 100%.

Кроме того, выросла и ее рыночная капитализация. Она достигала показателя в 20 млрд долл, а на момент написания, согласно данным Coinmarketcap, составила 17 млрд долл. При этом капитализация Ripple держится на уровне 12 млрд долл, а лидирующего Bitcoin – более 40 млрд долл.

Росту курса Ethereum поспособствовало создание объединения технических и финансовых компаний Enterprise Ethereum Alliance, среди которых Microsoft, Intel и Accenture.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ethereum можно купить в терминалах по всей Украине. Покупку криптовалюты можно осуществить через iBox и Tyme, которых насчитывается около 9 тыс.

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