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PaySpace Magazine 2016 #4 Сентябрь 2016 - Январь 2017

Что будет с депозитными ставками для украинцев

06.03.2017 12:14

Банки с иностранным капиталом активно снижают ставки

Депозитные ставки в Украине

Что будет с депозитными ставками для украинцев. Фото: nbiplus.com

Активнее других депозитные ставки в Украине снижают банки с иностранным капиталом, вследствие чего наблюдается отток клиентов. Об этом заявила заместитель председателя правления АБ «Укргазбанка» Инна Тютюн.

Банки с иностранным капиталом первыми начали снижать ставки по вкладам населения.

Она спрогнозировала, что депозитные ставки всех украинских банков просядут, в случае спокойной ситуации в стране и стабильной экономики.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил украинцам валютные операции.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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