Нацбанк упростил украинцам валютные операции

Национальный банк Украины упростил клиентам банков операции по покупке иностранной валюты и перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов

Также регулятор изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины.

Теперь клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Банки будут информировать Нацбанк о таких операциях после их проведения.

В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование приостановить отдельные валютные операции клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ.

Если клиент, чьи операции вызвали сомнение у НБУ, перешел в другой банк, его предыдущее финучреждение обязано уведомить об этом НБУ.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка № 15 от 28 февраля 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Украинцам разрешили открывать счета в зарубежных банках. Отныне физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ.

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