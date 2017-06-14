Цифровой банк Monzo замораживает счета клиентов: в чем проблема

Пользоваться мобильным банком без проверки личности больше нельзя

Цифровой банк Monzo будет вынужден заморозить счета 20 тыс клиентов, если они к указанному сроку не пройдут идентификацию.Такая мера связана с новыми правилами противодействия отмыванию денег.

На сегодняшнйи день в мобильном банке Monzo есть три уровня счетов — стандартный, полный и расширенный.

Первый не предполагает идентификацию личности его владельца. Но существенно ограничивает операции и лимиты по счету — хранить на таком аккаунте можно до 2 тыс фунтов.

Для открытия второго и третьего типа счетов понадобятся документы. Но и сумма максимального баланса вырастет до 10 тыс фунтов.

В начале 2017 года в ЕС были введены новые правила по отмыванию денег. Это означает, что цифровые банки больше не смогут предлагать стандартные счета без идентификации.

Поэтому до 26 июня все клиенты, которые пользовались этими счетами, должны пройти процедуру идентификации.

В Monzo заявили, что в ближайшее время отправят уведомления всем клиентам, чьи счета оказались под угрозой блокировки. И потребуют предоставить дополнительные данные для идентификации. Это может быть короткое видео, на котором четко видно лицо вкладчика и его паспорт.

Если вкладчик не успеет пройти идентификацию до указанного срока — доступ к деньгам будет заблокирован. Восстановить его можно быдет только после подтверждения личности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег. Deutsche Bank AG выплатит 41 млн долларов Федеральной резервной системе (ФРС) США из-за того, что банк не сумел принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег.

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