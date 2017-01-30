Цифровой посол для Apple и Google: в Дании появится новая должность

Дания станет первой в мире страной, которая назначит «цифрового посла» для взаимодействия с американскими технологическими компаниями

Дания станет первой в мире страной, которая назначит «цифрового посла» для взаимодействия с технологическими компаниями-гигантами, такими как Apple, Google и Microsoft.

Крупные компании «имеют такое же влияние на Данию, как и целые страны». Об этом сказал министр иностранных дел Андерс Самюэлсен в интервью для издания Politiken.

Основной обязанностью нового посла, которого еще не назначили, будет улучшение отношений с американскими технологическими компаниями. Инициатива связана с тем, что эти компании имеют гораздо больший доход и влияние на мировой арене, чем некоторые страны.

Также, Дания намерена стимулировать инвестиции в экономику страны со стороны цифрового бизнеса. В частности, Facebook и Apple недавно анонсировали планы создать массивные центры обработки данных в Дании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки рискуют потерять доходы из-за цифровой революции.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Дания назначит цифрового посла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сюрприз! Неожиданные прогнозы развития FinTech в 2017

По материалам foreignpolicy.com