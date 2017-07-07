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Домашний Джин: Alibaba представила голосового помощника

07.07.2017 10:01

Голосовой помощник от Alibaba станет самым дешевым на рынке

Голосовой помощник Alibaba

Домашний Джин: Alibaba представила голосового помощника. Фото: techpp.com

Китайская компания-гигант в сфере электронной коммерции Alibaba запустила собственный голосовой помощник Tmall Genie, который будет доступен потребителям по цене 499 юаней (73,4 доллара США).

AliGenie поступит в продажу в начале августа и станет самым дешевым голосовым помощником на рынке. Он работает на основе облачных технологий Alibaba и пока что распознает только мандаринский китайский.

AliGenie объединит ряд сервисов от компании Alibaba, включая онлайн-шопинг и цифровые развлечения.

Сейчас Alibaba ведет переговоры о поддержке своего нового сервиса с производителями игрушек, гостиницами и розничными ритейлерами.

Alibaba также представила открытую платформу для разработчиков приложений и устройств для «умного» дома, а также площадку, где они могут продавать свои услуги. Сейчас к ней подключено уже более ста таких устройств.

Фото: techpp.com

Фото: technode.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что основатель Alibaba снова стал богатейшим человеком Китая. По подсчетам Forbes, глава Alibaba Group опередил председателя строительной компании Wanda Group Ван Цзяньлиня стал самым богатым человеком в стране.

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По материалам shanghaidaily.com

Рубрики: AlibabaНовостиТехнологии

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