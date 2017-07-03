Электронная коммерция в Европе бьет рекорды

Объем e-commerce в Европе в текущем году вырастет на 14%

В Европе объемы электронной коммерции растут стремительными темпами, особенно в южноевропейских странах. Согласно прогнозам European Ecommerce Report 2017, к концу года сфера e-commerce в Европе будет оцениваться в 602 млрд евро, что на 14% выше, чем в 2016 году.

В прошлом году объем e-commerce в странах Европы достиг 530 млрд евро, что на 15% выше, чем в предыдущем году.

В отчете отмечают, что количество компаний в сфере розничной торговли (которые насчитывают более 10 сотрудников) с собственными веб-сайтами выросло с 67% в 2010 году до 77% в 2016. Однако, лишь 18% этих компаний продают свои товары и/или услуги через эти веб-сайты.

Потребители, которые скупаются онлайн

Доля потребителей, которые отовариваются в интернете, выше в тех странах, где больше всего развита электронная коммерция. К примеру, в Великобритании онлайн отовариваются 87% потребителей, в Дании и Германии — 84% и 82% соответственно. А вот в Румынии, Македонии и Болгарии показатель на порядок ниже.

Однако следует отметить, что развитие e-commerce в Центральной и Восточной Европе все же не стоит на месте. Так, в прошлом году в Румынии онлайн-продажи выросли на 38%, в Словакии и Эстонии — на 35%, в Украине — на 31%, в Польше и Болгарии — на 25%.

Чаще всего онлайн-потребители в Европе жалуются на недочеты с доставкой, технические ошибки и поврежденные товары.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильная коммерция становится мейнстримом в Европе. Даже самые «консервативные» потребители в Европе постепенно осваивают mcommerce.

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По материалам ecommercenews.eu