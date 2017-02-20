Не остановить: электронная коммерция в странах ЕС продолжает расти

В 2016 году e-commerce во Франции продемонстрировал положительную динамику

Объем электронной коммерции во Франции превысил 70 млрд евро. В 2016 году французские потребители потратили около 72 млрд евро на покупки онлайн, что на 14,6% больше, чем годом ранее. В стране было совершено более 1 млрд онлайн-транзакций — 33 транзакции в секунду.

Такие цифры предоставила Французская ассоциация электронной коммерции Fevad, основываясь на данных онлайн-ритейлеров и провайдеров платежных услуг.

Статистика показывает, что e-commerce во Франции в 2016 году продолжил свое развитие. Во время зимних праздников онлайн-продажи во Франции выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. На ноябрь и декабрь пришлось 20% годового оборота в сфере электронной коммерции в 2016 году.

Средняя стоимость онлайн-покупки снизилась с 75 евро в 2015 году до 70 евро в 2016. Частота покупок наоборот повысилась на 21% по сравнению с 2015 годом. В среднем за прошлый год французские онлайн-потребители совершили 28 онлайн-транзакций на общую сумму 2 тыс евро.

Согласно Fevad, сейчас во Франции насчитывается около 200 тыс активных онлайн магазинов, что на 12% больше, чем в 2015 году.

Для сравнения, оборот рынка e-commerce в Украине в 2016 году достиг 1,4 млрд евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ecommercenews.eu