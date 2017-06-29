Европа и Азия объединят усилия в развитии FinTech

Сингапур и Дания подписали соглашение о FinTech-сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве призвано помочь FinTech-компаниям Сингапура и Дании работать в обеих странах. Валютное управление Сингапура (MAS) и Датский финансовый контролирующий орган (FSA) договорились совместно разрабатывать инновационные проекты и делиться информацией о тенденциях развивающихся рынков и их влиянии на регулирование.

Соглашение было подписано в кулуарах конференции Money 20/20 Europe в Копенгагене. В марте следующего года первая конференция Money 20/20 Asia состоится в Сингапуре.

Брайан Миккельсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании, также уверен, что соглашение поможет финтех-компаниям и создаст еще более благоприятные условия для их развития как в Сингапуре, так и в Дании.

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Ранее в МВФ заявили о том, что финтех имеет «двойное дно». Кристин Лагард отметила, что блокчейн является одновременно и методом борьбы с преступлениями, и средством, которое обеспечивает их процветание.

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