Руководители 2 страховых компаний присваивали деньги граждан

За три года руководителям двух страховых компаний удалось присвоить 75 млн гривен 30 тыс украинцев, обещая им заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

Правоохранительные органы прекратили деятельность межрегиональной организованной преступной группы в Днепропетровской области.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники обманули столичный банк на несколько миллионов гривен. В Киеве киберполиция задержала злоумышленников, которые нанесли банку ущерб на 7 млн грн.

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По материалам ubr.ua