Финтех несет в себе системные риски для банков — глава Банка Англии

Марк Карни рассказал, какую опасность несут финансовые инновации для традиционного банковского сектора

Быстроразвивающийся сектор финансовых технологий может нести серьезные «системные риски» для традиционного банкинга и даже экономики в целом. В связи с этим, банковским регуляторам по всему миру следует задуматься над решением этой проблемы. Такое мнение выразил глава Банка Англии (Bank of England) Марк Карни в среду в ходе конференции в Германии.

В ходе конференции, организованной Центробанком Германии, Карни высказал мнение о том, что финансовые инновации смогут сократить расходы и повысить эффективность банковского сектора.

В то же время, финтех может подорвать стабильность банковского финансирования, качества кредитов и, даже, экономики в целом.

Карни утверждает, что властям следует сосредоточиться на регулятивных и пруденциальных требованиях и обеспечить «более упорядоченное управление операционными- и киберрисками».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как блокчейн повлияет на сферу финансов.

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По материалам uk.reuters.com