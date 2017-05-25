Глобальная кибератака WannaCry: эксперты оценили ущерб

Вирус-вымогатель WannaCry поразил от 200 до 300 тыс компьютеров в 150 странах мира

Масштабная хакерская атака с использованием вируса WannaCryptor 2.0, которая началась 12 мая 2017 года, уже нанесла ущерб на сумму свыше 1 млрд долларов.

Такие оценки дала американская компания по кибербезопасности KnowBe4. В отчете компании говорится: «Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry за первые 4 дня, превысил 1 млрд долларов, если учитывать вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру».

При оценке также учитывались потеря данных, снижение производительности, перерывы в работе, издержки на судебные расследования, ущерб репутации и другие факторы, которые повлекла за собой хакерская атака.

Напомним, вирус WannaCry зашифровывал данные на жестких дисках персональных компьютеров, а затем требовал оплату как минимум в 300 долларов в эквиваленте Bitcoin за возвращение доступа к пользовательским файлам.

Хакеры предоставили своим жертвам ссылки на три Bitcoin-кошелька. По данным автоматического трекера биткоин-платежей, на эти кошельки уже поступило 302 платежа на общую сумму 116,5 тыс долларов. Это свидетельствует о том, что большинство пострадавших от вируса пользователей отказались платить выкуп и, вероятно, потеряли все данные на своих компьютерах.

Эксперты KnowBe4 не исключают возможность новых атак в будущем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы подозреваемые в совершении глобальной кибератаки WannaCry. По данным расследования Symantec, за распространением вируса, скорее всего, стоит Северная Корея.

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По материалам mcclatchydc.com