Гонка платежных инноваций: как Индии удалось оказаться в лидерах?

Как Индии удалось достичь инновационного бума в сфере финансовых технологий?

Потребители финансовых услуг в западном мире уже давно получили возможность пользоваться передовыми финансовыми технологиями и платежными системами. Теперь на очереди — глобальный потребитель.

На самом деле, некоторые развивающиеся страны уже догнали и перегнали рынки с более развитой платежной инфраструктурой. Все дело в том, что первые абсолютно свободны от бремени традиционной банковской системы и мотивированы растущим потребительским спросом, благоприятными условиями в рамках регуляторного поля и духом сотрудничества между банками и инновационными финтех-компаниями.

Отличным примером стремительного развития финтех-сектора является Индия, которая благодаря ряду реформ и отдельных проектов, стала одной из самых конкурентоспособных стран на рынке платежей.

В платежном секторе Индии сейчас наблюдается рост, в основном, благодаря положительным тенденциям на рынке смартфонов. Так, в Индии насчитывается 220 млн пользователей смартфонов, что делает страну вторым по величине рынком смартфонов в мире. Учитывая, что население Индии превышает 1,25 млрд людей, спрос на мобильные девайсы и сервисы будет только расти.

Рост рынка смартфонов приводит к тому, что потребители становятся все более избирательными и требовательными, когда речь идет о финансовых услугах. Мол, что мешает провайдерам обеспечить максимальное удобство, скорость и технологичность финансовых транзакций?

На практике, конечно, внедрение всего разнообразия платежных методов в развивающихся странах — совсем не простая задача, которая усложняется тем, что на этих рынках на альтернативные платежные методы все еще приходится всего 2/3 всех платежей, даже — совершенных онлайн.

К счастью для потребителей и провайдеров платежных услуг в Индии в своих инициативах они могут заручиться поддержкой достаточно прогрессивного регулятора, который открыт к внедрению законодательной базы для стимуляции инноваций.

Одним из признаков готовности Резервного банка Индии к внедрению финансовых инноваций стало проведение демонетизации по всей стране, в результате, которой из обращения было изъято более 86% всех бумажных купюр. Эффект оказался незамедлительным — в стране был зафиксировано рекордный спрос на цифровые платежи.

Хотя, результат демонетизации станет очевиден лишь в перспективе, она стала существенным шагом на пути к внедрению широкомасштабных платежных инноваций.

Еще один неотъемлемый элемент внедрения платежных инноваций — это сотрудничество между стартапами и более устоявшимися организациями. В последнее время на рынке можно было наблюдать несколько таких коллабораций.

Один из примеров — проект премьер-министра Индии Нарендра Моди — The Start-Up India. Фонд проекта для стартапов составлял 1,5 млрд долларов. Инициатива была нацелена на увеличение количества финтех-стартапов на местном рынке и их дальнейшее развитие.

Так, комбинация трех вышеперечисленных факторов позволила Индии вплотную приблизиться к более развитым рынкам в сфере платежных инноваций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиенты индийского банка смогут открывать счета при помощи скана глаз.

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По материалам paymenteye.com