Google инвестировала $25 млн в платежную компанию

Ожидается, что Google будет использовать возможности Currencycloud, чтобы предлагать более широкий спектр услуг через собственную продукцию

Британская компания-провайдер трансграничных платежей Currencycloud сообщила о получении 61 млн долларов в ходе недавнего инвестиционного раунда, из которых 25 млн долларов поступили от GV (ранее Google Ventures) – подразделения компании-учредителя Google, Alphabet Inc.

Среди других участников инвестиционного раунда компании Notion Capital Limited, Sapphire Ventures LLC, венчурная компания Anthemis Group и японская технологическая компания Rakuten Inc.

CEO Currencycloud сообщил, что инвестиции будут использованы для финансирования глобальной экспансии компании.

Ожидается, что Google будет использовать возможности Currencycloud, чтобы предлагать более широкий спектр услуг через собственную продукцию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Goolge будет на всех смартфонах на ОС Android.

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По материалам paymenteye.com