Иностранный инвестор выкупил и реформировал украинский банк

После приобретения Регион-Банка иностранным инвестором финучреждение поменяло название на Sky Bank

Казахстанский инвестор Ариф Бабаев выкупил Регион-Банк с 26-летним опытом на украинском рынке, переименовав его в Sky Bank и сделав акцент в развитии на IT-решения. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Ариф Бабаев — казахстанский предприниматель с многолетним опытом в банковской сфере, с 2013 по 2016 год был управляющим директором Казкоммерцбанка, одного из самых крупных в Казахстане.

Регион-Банк был основан в 1991 году. По данным Нацбанка, по состоянию на 15 мая 2017 года его крупнейшим акционером был глава наблюдательного совета Бабаев (99,0935%).

По информации НБУ, 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77 место (325,253 млн грн) среди 90 действующих в стране банков.

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Ранее сообщалось о том, что в мае украинские банки сработали в убыток. По данным НБУ, банковская система проработала в убыток впервые за 2017 год.

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По материалам epravda.com.ua