В мае банки сработали в убыток: НБУ назвал цифры

В мае банковская система впервые за 2017 год проработала в убыток, потеряв 2,567 млрд грн

Согласно данным Национального банка, из-за убытка прибыль банковской системы сократилась на 3 млрд грн. Так, за период январь-апрель прибыль составила 9,418 млрд грн, а январь-май — 6,851 млрд грн.

Убыточность не была вызвана резким увеличением расходов на резервы, как это было в предыдущие годы. Эти отчисления снизились с 2,281 млрд грн в апреле до 1,802 млрд грн в мае. Сократились общие административные расходы, тогда как незначительно выросли процентные, комиссионные и другие операционные расходы. Так, общие расходы в мае составили 13,485 млрд грн по сравнению с 13,421 млрд грн в апреле.

При этом в мае резко упали доходы банков, составив 10,919 млрд грн по сравнению с 17,752 млрд грн в апреле. Это спровоцировано существенным ухудшением результата от торговых операций: в апреле банки получили от них прибыль 4,507 млрд грн, а в мае — убыток 3,636 млрд грн.

Как сообщает Ассоциация украинских банков , в мае ПриватБанк понес убыток в размере 3,382 млрд грн. Райффайзен Банк Аваль в мае увеличил прибыль на 377 млн грн, ОТП Банк — на 16 млн грн , Кредобанк — на 33,5 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки возобновляют работу после хакерских атак. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

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