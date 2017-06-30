НБУ создает сервисный центр для банков

С июля 2017 Национальный банк Украины запускает работу сервисного центра для финучреждений
В Нацбанке отметили, что создание такого центра упростит банкам и небанковским учреждениям доступ к услугам регулятора.
Отдел станет единой точкой входа для обращений финансовых учреждений. Их обслуживание будет происходить на единых рыночных принципах, добавил Борисенко.
В рамках работы над проектом был учтен опыт других центральных банков мира, в том числе Литвы и Германии.
Услуги нового Отдела:
● проверка комплектности документов, поданных банком/небанковским финансовым учреждением, полномочий подписантов;
● заключение типовых соглашений, договоров по образцам и их сопровождения (внесение изменений и т.д.);
● переписка, информирование о подключении к услуге/принятии запроса в работу, статусе запроса;
● предоставление консультаций по услугам, которые предоставляет Национальный банк, и присоединение к Единому договору банковского обслуживания;
● координация деятельности НБУ в предоставлении услуг согласно Единого договора банковского обслуживания.
Отдел будет сопровождать следующие операции:
● Операции на МВРУ и фондовом рынке Украины;
● Операции по размещению депозитных сертификатов;
● Услуга Bank ID;
● Подключение к СЭП;
● Информационные услуги НПС «Простiр»;
● Подключение к системе ЭП;
● Услуги удостоверяющего центра Национального банка;
● Использование средств защиты информации;
● Депозитарное обслуживание депозитарных учреждений (банков и небанковских финансовых учреждений) депозитарием НБУ;
● Операции по рефинансированию (кредиты овернайт, кредиты рефинансирования)
● Операции прямого РЕПО.
Старт работы отдела обслуживания финансовых учреждений не предусматривает подписания дополнительных документов с финансовыми учреждениями.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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