НБУ создает сервисный центр для банков

С июля 2017 Национальный банк Украины запускает работу сервисного центра для финучреждений

В Нацбанке отметили, что создание такого центра упростит банкам и небанковским учреждениям доступ к услугам регулятора.

Отдел станет единой точкой входа для обращений финансовых учреждений. Их обслуживание будет происходить на единых рыночных принципах, добавил Борисенко.

В рамках работы над проектом был учтен опыт других центральных банков мира, в том числе Литвы и Германии.

Услуги нового Отдела:

● проверка комплектности документов, поданных банком/небанковским финансовым учреждением, полномочий подписантов;

● заключение типовых соглашений, договоров по образцам и их сопровождения (внесение изменений и т.д.);

● переписка, информирование о подключении к услуге/принятии запроса в работу, статусе запроса;

● предоставление консультаций по услугам, которые предоставляет Национальный банк, и присоединение к Единому договору банковского обслуживания;

● координация деятельности НБУ в предоставлении услуг согласно Единого договора банковского обслуживания.

Отдел будет сопровождать следующие операции:

● Операции на МВРУ и фондовом рынке Украины;

● Операции по размещению депозитных сертификатов;

● Услуга Bank ID;

● Подключение к СЭП;

● Информационные услуги НПС «Простiр»;

● Подключение к системе ЭП;

● Услуги удостоверяющего центра Национального банка;

● Использование средств защиты информации;

● Депозитарное обслуживание депозитарных учреждений (банков и небанковских финансовых учреждений) депозитарием НБУ;

● Операции по рефинансированию (кредиты овернайт, кредиты рефинансирования)

● Операции прямого РЕПО.

Старт работы отдела обслуживания финансовых учреждений не предусматривает подписания дополнительных документов с финансовыми учреждениями.

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