iPhone 8 будет оснащен «улучшенной Siri»

Apple сделает Siri более конкурентоспособной по сравнению с другими цифровыми виртуальными помощниками

Искусственный интеллект лежит в основе многих инноваций в современных смартфонах. Siri от Apple, хотя и была недавно улучшена, все еще не дотягивает до конкурентов Google Assistant и Amazon Alexa. Последняя скоро будет интегрирована в смартфоны Huawei Mate 9 в США. По информации Digitimes, Apple имеет большие планы на Siri.

Так, согласно Digitimes, Apple намерена запустит «улучшенную версию Siri» в тандеме с новым iPhone 8. Пока что известно немного деталей о новой Siri. Единственное, что DigiTimes знает наверняка, это что Apple будет использовать технологию недавно приобретенной компании Turi, занимающейся искусственным интеллектом, для усовершенствования Siri.

Несомненно, Apple хорошо постарается, чтобы сделать свою Siri более конкурентоспособной по сравнению с Google Assistant, Cortana, Alexa и даже новым голосовым ассистентом Samsung Bixby на смартфонах Galaxy S8.

Существенным недостатком Siri является то, что она не может работать с другими приложениями, что делает голосового помощника достаточно ограниченным в своих возможностях. Например, пользователь не может попросить Siri проиграть песню на Spotify.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что iPhone 8 будет оснащен лазерным сенсором для распознавания лиц.

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По материалам technobuffalo.com