К концу года в транспорте Киева запустят электронные билеты

В столице запустят электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте

Об этом сообщил Сергей Литвинов, исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпастранса» во время пресс-конференции.

По словам Литвинова, этот проект будет реализован до конца 2017 года.

Известно также, что возможность первыми опробовать электронные билеты получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн. Чтобы внедрить такой сервис, потребуется, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Транспорт — залог успеха мобильных и бесконтактных платежей

По материалам: Минфин