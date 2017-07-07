close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

К концу года в транспорте Киева запустят электронные билеты

07.07.2017 10:00

В столице запустят электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте

В транспорте можно будет расплатиться электронным проездным Фото: martin.livejournal.com

Об этом сообщил Сергей Литвинов, исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпастранса» во время пресс-конференции.

По словам Литвинова, этот проект будет реализован до конца 2017 года.

Известно также, что возможность первыми опробовать электронные билеты получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн. Чтобы внедрить такой сервис, потребуется, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Транспорт — залог успеха мобильных и бесконтактных платежей

По материалам: Минфин

Рубрики: НовостиПлатежные картыУкраина

Материалы по теме