Проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн

Киевский метрополитен постепенно переходит на безналичные методы оплаты проезда

В планах Киевского метрополитена внедрить возможность оплаты проезда онлайн или через уличные платежные терминалы.

Чтобы внедрить такой сервис, необходимо, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру, уточнил Брагинский.

Напомним, на станциях метро уже начали устанавливать турникеты, которые работают исключительно с картами. До конца 2017 года предприятие планирует полностью отказаться от жетонов. Пользователи получат от этого максимум выгоды, уверены в метрополитене, ведь пополнить карту можно быстро, не тратя времени на простаивание в очередях. Также, такой метод оплаты позволяет пассажирам экономить на оплате поездок.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве на нескольких станциях метро перестанут принимать жетоны. Киевский метрополитен продолжает вести работы по переходу на автоматические методы оплаты проезда.

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По материалам cfts.org.ua