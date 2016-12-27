Новогодние праздники: как будут работать банки на выходных

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НБУ определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины на период завершения отчетного года

28-29 декабря система электронных платежей Национального банка будет работать в режиме продленного банковского дня на два часа.

система электронных платежей Национального банка будет работать в режиме продленного банковского дня на два часа. 30 декабря до 13.00 все участники СЭП могут осуществлять платежи в СЭП только между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины.

все участники СЭП могут осуществлять платежи в СЭП только между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

2 и 9 января СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины «КредИнфо2», Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» не будут работать.

СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины «КредИнфо2», Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» не будут работать. 3 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться. 4-6 и 10 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 30 декабря 2016 до 4 января 2017 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 29 декабря 2016 года.

В период с 31 декабря 2016 до 9 января 2017 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Редакция PaySpace Magazine ведет спецтему, посвященную итогам 2016 и прогнозам на 2017 год. Мнения экспертов о трендах на рынке платежей и финансов читайте в этом материале.

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