Каждый пятый сотрудник в Азии опасается, что его заменят роботы

Сотрудники трех азиатских стран имеют серьезные опасения по поводу того, что автоматизация труда может лишить их работы

Население Сингапура, Гонконга и Малайзии опасается, что автоматизация труда может лишить их работы, а роботы потеснят их с рабочих мест. Однако респонденты признали, что сейчас автоматизация во многом положительно влияет на их роботу.

Такие данные выявило исследование компании Randstad Employer Brand Research.

Исследование показало, что 17,3% респондентов в Сингапуре, Гонконге и Малайзии боятся, что потеряют свои рабочие места из-за роботов.

Такой страх побуждает жителей Азии к переобучению. Больше всего респондентов, готовых освоить новую профессию, в Сингапуре (72%) и Малайзии (70%). В Гонконге их немного меньше — 52%. Шесть из 10 респондентов готовы пойти на такой шаг лишь при условии, что на новом рабочем месте их зарплата не уменьшится.

В то же время, участники опроса относятся к автоматизации положительно. Почти половина (45%) респондентов считает, что новые технологии облегчат им работу.

Исследование показало, что каждый третий нейтрально воспринимает автоматизацию, а каждый пятый не допускает, что на рабочем месте его сможет заменить робот или алгоритм.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что, по мнению Джека Ма, через 30 лет роботы смогут заменить управленцев и CEO. Ма настоятельно порекомендовал правительствам начинать внедрение образовательной реформы и посоветовал, как людям необходимо взаимодействовать с машинами.

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По материалам hightech.fm