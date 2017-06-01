Смарт-копилки, роботы и VR: как научить детей пользоваться деньгами

Как объяснить детям, что такое цифровые деньги — читайте далее

Научить детей правильному обращению с деньгами – непростая задача, которая усложняется с переходом на цифровые расчеты. Не имея в руках банкнот или монет, даже взрослому сложно оценивать свои накопления и затраты. Поэтому банки и IT-компании пытаются создать инструмент, который будет наглядно демонстрировать передвижение электронных средств.

Ко Дню защиты детей редакция PaySpace Magazine составила список инновационных гаджетов и программ, которые помогут детям освоить азы управления личными финансами.

Обучение в виртуальной реальности

В Commonwealth Bank of Australia создали обучающую программу для школьников младших классов в формате виртуальной реальности.

В комплект обучающих материалов входит сборник рассказов о финансах и специальная VR-гарнитура для смартфона. Используя эти два инструмента одновременно, школьники отправятся в путешествие вместе с главным героем истории — коалой Сэмми. Она накопила восемь монет и должна сделать важную покупку, не растратив деньги по мелочам.

Главная задача рассказов – научить детей отделять реальные потребности от желаний.

Учителя-роботы

Европейский банк ING отправляет своего человекоподобного робота в тур по банковским отделениям Голландии. Во время этого путешествия робот будет обучать детей финансовой грамотности. Ежемесячные семинары для школьников до 11 лет не только научат их обращению с деньгами, но и познакомят с новыми трендами в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Умные копилки для контроля сбережений

Некоторые компании идут еще дальше, создавая специальные гаджеты для знакомства с финансами на практике.

Так, в ASB Bank (Новая Зеландия) создали цифровую копилку-свинью для накопления карманных денег.

Пользуясь смартфоном, родители смогут перевести в копилку средства, указав, за что ребенку начислены карманные деньги. Баланс сразу отобразится на экране устройства в форме слона.

Разработчики из Дании придумали аналогичный инструмент для Bitcoin. Интерактивная копилка со световыми индикаторами позволит детям отслеживать зачисление карманных денег на свой счет и смотреть, насколько близко они приблизились к сумме, которую хотят накопить. Управление копилкой и зачисление средств осуществляется с помощью мобильного приложения Ernit.

Часы для бесконтактных платежей

Тратить деньги с помощью цифровых платежных инструментов учат в Сингапуре.

Один из местных банков — POSB — раздал школьникам часы с функцией бесконтактных платежей. Ими можно оплачивать покупки в столовой и книжном магазине. А также мониторить свои финансы. Пополняют баланс гаджета родители с помощью специального приложения.

Терминал для приема платежей

В самой безналичной стране мира — Швеции — детей учат не только накапливать и тратить деньги, но и принимать платежи.

Шведский производитель POS-терминалов iZettle подключил картридеры к игрушечным кассами от Ikea и раздал их пятилетним детям. Маленькие шведы, которые на каникулах продают лимонад в парке, смогли принимать оплату за напиток банковскими картами.

Финансовые игры

В Украине тоже есть примеры финансовых инструменты для детей. Международная платежная система Visa представила украинскую версию интерактивной игры «Финансовый футбол». В игре объединены футбольный онлайн-симулятор и тест на финансовую грамотность. Правильные ответы на вопросы из сферы управления финансами помогают игроку быстрее продвинуться к воротам виртуального противника и увеличивают шансы забить гол. «Финансовый футбол» способствует формированию финансовой грамотности и ответственного отношения к личным финансам. Игра рассчитана не только на подростков, но и на взрослых.

В комплект новой версии популярной игры «Монополия» вошел бесконтактный картридер и пластиковые карты, с помощью которых игроки смогут расплачиваться с «банком» за разные объекты недвижимости.

Это далеко не полный перечень инструментов, с помощью которых детей учат управлять своими деньгами. Так, в прошлом месяце Стартап Current представил дебетовые карты Visa для детей с функцией родительского контроля. А в киевском лицее ученики уже год могут пользоваться всеми преимуществами бесконтактных карт, оплачивая проез в метро и проходя через турникеты в школе.

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