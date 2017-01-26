Китай еще больше усилит контроль за биткоином

Центробанк Китая вводит дополнительные проверки для внутренних биткоин-бирж

В Центробанке Китая заявили, что продолжат наблюдать за деятельностью китайских биткоин-бирж.

После проведения переговоров с тремя крупнейшими китайскими биржами BTCC, Huobi и OKCoin Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBoC) заявил, что намерен установить более жесткий контроль над индустрией. Тем более, что в работе бирж были найдены недочеты в области маржинальной торговли. В PBoC утверждают, что также инициируют инспекции на месте.

Ранее BTCC, Huobi и OKCoin ввели комиссию на транзакции с биткоином на фоне попыток правительства страны ужесточить контроль за рынком цифровых валют. Комиссия, которую биржи начали взимать, начиная с 24 января 2017 года, составляет 0,2% за каждую транзакцию. Ожидается, что инициатива поможет предотвратить высокую волатильность и снизить манипуляции на рынке виртуальных валют.

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Ранее сообщалось о том, что названы топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов.

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По материалам coindesk.com