Китай опередил США: инвестиции в азиатский FinTech удвоились за год

В 2016 году инвестиции в азиатский финтех превысили $10 млрд

Глобальные инвестиции в FinTech в 2016 году по данным Accenture достигли $23,2 млрд. Практически половина этой суммы приходится на компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Впервые компании из Азии привлекли больше средств, чем выходцы из Силиконовой долины и других FinTech-центров Северной Америки.

Так, за 12 месяцев 2016 года Азия и Океания получили $11,2 млрд ($5,2 млрд в 2015), Северная Америка — $9,2 млрд, а Европа — $2,4 млрд.

Переориентация инвестиций с Запада на Восток связана c большими возможностями для новых участников на этом рынке.

Азия

Главным образом на азиатском рынке инвесторы интересовались проектами из Китая и Гонконга. На эти два рынка приходится 91% всех FinTech-инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе ($10,2 млрд). Также инвесторов интересовали проекты из Индии.

Самые крупные инвестиционные сделки в прошлом году заключили финансовые подразделения двух крупнейших интернет-ритейлеров региона – Alibaba и JD.com. Они вкладывали деньги в проекты, которые занимаются платежами и кредитованием.

Америка и Европа

Количество не-азиатских сделок в FinTech за 2016 год выросло на 48%. Однако, Северная Америка и Европа не могут похвастаться приростом капиталовложений. Объем инвестиций в долларах сократился на 24%.

Решение Великобритании выйти из ЕС спровоцировало политическую неопределенность на ключевых рынках FinTech. Также настроения инвесторов испортились на фоне возможных нормативно-правовых изменений в финансовом секторе США в связи с избирательным процессом.

В целом, перспективы FinTech остаются яркими. Однако 2017 все еще будет годом сомнений. FinTech-предприятия, особенно в США и Великобритании, должны будут повышать производительность, сокращать время вывода продуктов на рынок, сотрудничать с традиционными финансовыми институтами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы публиковали отчет об инвестициях в FinTech в 2016 году от компании KPMG и PitchBook. Сравните показатели их отчета с результатами Accenture.

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