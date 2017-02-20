США и Китай стали лидерами по объему инвестиций в молодые компании в секторе финтех

Венчурные инвестиции в азиатские финтех-стартапы в 2016 году достигли 5,4 млрд долларов против 5,5 млрд долларов, инвестированных в молодые компании в США.

В 2016 году заметно повысилась активность китайских инвесторов, общий объем инвестиций в азиатские компании вырос на 600 млн долларов по сравнению с предыдущим годом, а количество транзакции выросло незначительно — с 162 до 165.

Для сравнения, на рынке стартапов США было зафиксировано 422 сделки на общую сумму 5,5 млрд долларов. Так, несмотря на то, что на Азию пришлось всего 20% сделок, этот регион обеспечил 43% глобального финансирования, согласно исследованию CBInsights.

Большинство финтех-инвестиций пришлось на Китай — как с точки зрения инвесторов, так и стартапов. Девять из десяти крупнейших сделок 2016 года пришлись на материковую часть Китая, включая две крупнейшие сделки — китайский онлайн-кредитор Lufax получил 1,2 млрд долларов инвестиций, а JD Finance – 1 млрд долларов.

Согласно прогнозам экспертов, в 2017 году объем инвестиций в финтех-сектор в Китае будет расти. В начале января консорциум государственных и частных компаний Китая создал инвестиционный фонд объемом 1,44 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что, по мнению главы Банка Англии, финтех несет в себе системные риски для банков.

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По материалам finextra.com