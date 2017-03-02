Когда украинцам позволят покупать больше валюты — Гонтарева

Все зависит от МВФ

Национальный банк Украины сможет ослабить действующие ограничения по продаже валюты только после того, как Международный валютный фонд подтвердит выделение очередного кредитного транша.

Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Сейчас на территории Украины действует ограничение на покупку инвалюты — не более чем на 12 тыс гривен на один паспорт.

Гонтарева добавила, что существует большая вероятность проблем на валютном рынке вследствие блокады на Донбассе.

Если блокада продолжится до конца года, темпы экономического роста ухудшатся на 1,3%-1,5%, в случае наиболее пессимистического сценария развития событий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил украинцам валютные операции.

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По материалам ubr.ua