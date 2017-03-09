Конкурент для Приват24: бывшая команда ПриватБанка создаст новое приложение

Дмитрий Дубилет обещает, что новое мобильное банковское приложение будет превосходить Приват24

Бывшая команда ПриватБанка запустит новое мобильное банковское приложение осенью текущего года.

Об этом сообщил бывший ИТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет на своей странице в социальной сети.

Дубилет отметил, что новое приложение во многом превзойдет Приват24.

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Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк докапитализируют еще на несколько миллиардов.

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