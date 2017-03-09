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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Сентябрь 2016 - Январь 2017

Конкурент для Приват24: бывшая команда ПриватБанка создаст новое приложение

09.03.2017 15:55

Дмитрий Дубилет обещает, что новое мобильное банковское приложение будет превосходить Приват24

Мобильное банковское приложение Дубилет

Конкурент для Приват24: бывшая команда ПриватБанка создаст новое приложение

Бывшая команда ПриватБанка запустит новое мобильное банковское приложение осенью текущего года.

Об этом сообщил бывший ИТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет на своей странице в социальной сети.

Дубилет отметил, что новое приложение во многом превзойдет Приват24.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк докапитализируют еще на несколько миллиардов.

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Рубрики: НовостиПриватБанкУкраина

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