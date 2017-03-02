ПриватБанк предупреждает: e-mail украинцев атаковал опасный спам

Как выявить опасный спам — рассказали в пресс-службе банка

Сегодня состоялось массовая рассылка спама по электронной почте от имени ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

Письма были направлены от пользователей с доменным именем ***.ru и ***.com.ua. Внутри сообщений содержится вирус.

Фейковые письма имеют определенный шаблон содержания: приветствие клиента, сообщение об открытии нового счета и просьба перейти по ссылке для ознакомления с ним. Кроме пожеланий хорошего дня и других атрибутов лояльности к клиенту, письмо содержит телефон для якобы звонков из-за границы.

В банке предупреждают, что нельзя переходить по ссылкам, указанным в письме, а также загружать и устанавливать прикрепленные файлы на свой компьютер. Это может привести не только к повреждению программного обеспечения, но и к потере персональных данных.

Информация от банка всегда приходит с адресов @privatbank.ua и @pbank.com.ua. Любые посторонние адресанты, которые манипулируют названием ПриватБанка, являются распространителями спама и мошенниками.

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