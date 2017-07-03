Криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны

Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют

Майнинг криптовалюты Ethereum потребляет больше электричества, чем весь остров Кипр, а также Комбоджа и Бруней.

Майнинг Ethereum, который возможен в домашних условиях при наличии необходимого оборудования, потребляет около 4.2 тераватт-часа. Такие данные приводит Business Insider, ссылаясь на исследование Digiconomist.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин прогнозирует, что переход сети этой криптовалюты на протокол Casper, которому не требуется майнинг, будет иметь много преимуществ.

При этом, вместе Bitcoin и Ethereum потребляют больше электричества, чем Иордания, Исландия и Доминиканская Республика. Однако Ethereum более энергоэффективен, чем Bitcoin. Стоит отметить, что традиционные платежные сети не требуют расходования такого количества ресурсов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что МВФ призывает банки активнее инвестировать в криптовалюты. В про-криптовалютном отчете МВФ излагаются способы, с помощью которых финтех-отрасль могла бы предоставлять потребителям новые решения.

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По материалам businessinsider.com