МВФ призывает банки активнее инвестировать в криптовалюты

Как говорится в докладе Международного валютного фонда за июнь 2017 года, банкам следует проявить больше интереса к инвестированию в криптовалюты

Среди авторов доклада такие выдающиеся экономисты, как Донг Хе, Росс Лекков и Викрам Хаксар. По их мнению, «быстрые достижения в области цифровых технологий трансформируют ландшафт финансовых услуг». Эксперты убеждены, что такие преобразования создают новые возможности для потребителей, поставщиков услуг и регулирующих органов.

В докладе указано, что сектор финансовых услуг должен стремиться к интеграции с криптовалютой. Чтобы обеспечить успешный переход к этому, «выработка политики в этом отношении должна быть оперативной, экспериментальной и совместной».

В про-криптовалютном отчете МВФ излагаются способы, с помощью которых финтех-отрасль могла бы предоставлять потребителям новые решения.

С появлением новых технологий границы между посредниками, поставщиками услуг и рынками, ранее четко определенные, стали расплывчатыми, особенно в привязке к цифровым валютам и трансграничным платежам. Кроме того, меняются и «барьеры для входа». В некоторых ситуациях они снижаются, тогда как в других повышаются, особенно в тех случаях, когда «появление крупных закрытых сетей снижает возможности для конкуренции».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Центробанк Китая тестирует национальную криптовалюту. Ожидается, что криптовалюта будет введена в обращение параллельно с национальной валютой Китая.

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По материалам: cryptocurrenсy.tech