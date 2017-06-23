Центробанк Китая тестирует национальную криптовалюту

Ожидается, что криптовалюта будет введена в обращение параллельно с национальной валютой Китая

Центральный банк Китая совместно с несколькими коммерческими банками тестирует прототип национальной криптовалюты, призванной увеличить количество и объем электронных платежей в стране.

В банке утверждают, что криптовалюта будет введена в обращение параллельно с национальной валютой Китая — юанем. Чиновники пока не спешат с заявлениями и точной даты официального запуска криптовалюты пока нет.

Однако тестирования уже являются признаком серьезности намерений Китая исследовать все технические, логистические и экономические аспекты введения цифровых денег, что в итоге может иметь важные последствия для экономики и глобальной финансовой системы.

Цифровая фиатная валюта — выпускаемая Центробанком и обладающая тем же правовым статусом, что и банкноты — сможет снизить стоимость финансовых операций и таким образом сделает финансовые услуги доступными для всего населения. Это особенно важно для Китая, где миллионы людей все еще не имеют доступа к традиционным банкам. Среди других преимуществ цифровой валюты называют недорогое обслуживание, а также потенциальную возможность сократить случаи мошенничества и подделки банкнот.

Одно из основных опасений Центробанков в том, что касается развития цифровых фиатных валют — это риск подрыва коммерческой банковской системы, вследствие того, что абсолютно все граждане получат возможность открыть счет в центральном банке.

Во избежание такого развития событий цифровая валюта будет интегрирована в существующую банковскую систему, а коммерческие банки получат возможность управлять цифровыми кошельками граждан.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайцы тратят со смартфонов триллионы долларов в год. Популярность мобильных платежей в Китае растет после запуска мобильных кошельков AliPay и WeChat.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в ТОП-10: китайская компания попала в десятку самых дорогих в мире

По материалам technologyreview.com