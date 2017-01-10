Кризис доверия: сколько украинцев доверяют банкам?

Банковская система Украины не пользуется доверием среди населения

Банкам доверяют всего 6,8% украинцев. Такие данные продемонстрировало исследование, проведенное Украинским институтом будущего.

В исследовании, которое проводилось с 21 по 28 ноября 2016 года, приняли участие 2 тыс респондентов.

Что касается национализации ПриватБанка, то здесь мнения украинцев разделились: 38,7% — против, 27,5% — за, 33,7% — не смогли определиться с ответом.

Большинство тех, кто выступили в поддержку перехода ПриватБанка в государственную собственность проживают в западных регионах Украины (34%). Большинство жителей восточных регионов не поддерживают данной инициативы (53,6%).

Чем ниже материальное положение респондентов, тем выше процент тех, кто не имеет четкого мнения по этому поводу. Чаще всего не поддерживают национализацию респонденты, которые оценили свое материальное положение как среднее или низкое (25,8% и 28,8% соответственно).

57% респондентов не доверяют украинским банкам и хранят деньги дома. Каждый четвертый утверждает, что не имеет доверия к банкам, но все же не отказался бы от хранения сбережений в них. Доверяют банкам лишь 6,8% украинцев.

К тому же, старшие люди доверяют банкам намного меньше: не доверяют украинским банкам 49,7% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, а в возрастной категории 50 и старше таких респондентов уже 63,3%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине рекордно выросло количество фишинговых сайтов.

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По материалам antiraid.com.ua