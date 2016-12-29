Сколько украинцев получают зарплату «в конвертах»

Уплата налогов с минимальной зарплаты вредит местным бюджетам

По итогам 2016 года украинцы уплатили налог на доходы физлиц и единый социальный взнос на сумму 10,5 млн гривен, что почти вдвое меньше, реальных показателей.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров на селекторном совещании в Киеве в четверг.

От 30% до 40% налогоплательщиков в текущем году получали ежемесячную минимальную зарплату на уровне 1600 грн в месяц.

Так как больше половины дохода местные власти получают от налога на доходы физлиц, Насиров призвал как можно быстрее решить вопрос с «черными» зарплатами.

С повышением уровня минимальной заработной платы со следующего года до 3200 грн доходы местных бюджетов должны увеличиться на 1-2 млрд грн в месяц, спрогнозировал Насиров.

С учетом таких показателей по черным зарплатам и склонности украинских политиков хранить сбережения на миллионы гривен в виде налички (судя по недавно обнародованным декларациям), заявленный курс НБУ на безналичное общество оказывается под большим вопросом.

Также недавно сообщалось о том, что Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому работодателей, которые платят сотрудникам зарплату в конвертах, будут штрафовать на сумму в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года — 3200 грн).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам interfax.com.ua