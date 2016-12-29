Итоги 2016: что произошло в сфере финансов и технологий в Украине

Что происходило в сфере финансов и технологий в течение 2016-го? Редакция PaySpace Magazine собрала самые интересные события

Год выдался насыщенным событиями в разных отраслях, как положительными, так и не очень. В Украине появилось много новых законодательных инициатив, было запущено ряд инновационных решений, в том числе в сфере финансов, росла конкуренция в отрасли. Канун Нового года — время подбивать итоги, поэтому мы собрали топ-10 событий в сфере финансов и технологий, случившихся в 2016 году.

Переход крупнейшего игрока банковского рынка Украины в государственную собственность стал, несомненно, одной из самых обсуждаемых тем за последний год. Как отметили представители бывшего руководства банка, национализация стала неожиданностью даже для них. Причиной сложившейся ситуации они назвали неоднократные информационные атаки на банк. В последнюю неделю года было представлено новое руководство ПриватБанка. А вот оплатить докапитализацию банка придется налогоплательщикам — это обойдется в 3,5 тысячи гривен каждому.

В этом году электронные закупки для государства стали обязательными. С 1 апреля госзакупками онлайн в обязательном порядке начали пользоваться представители центральных органов исполнительной власти. А с 1 августа все государственные тендеры в Украине были переведены в электронную систему ProZorro. За этот год благодаря платформе открытых закупок, государству удалось сэкономить около 8 млрд грн госбюджета. А по прогнозам на 2017-й год, сумма сэкономленных средств составит 50 млрд грн. Кроме того, основными задачами Prozorro является борьба с коррупцией и обеспечение честной конкуренции.

В этом году украинские чиновники впервые заполняли электронные декларации. Эта тема также стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях и украинских СМИ. Характерной особенностью обнародованных деклараций является приверженность политиков традиции хранить деньги в cash (наличке). На момент подсчета 90% деклараций, 6,7 млрд грн из 9,2 млрд грн, принадлежащих политикам, были в виде наличных. Особенно удивляют эти цифры на фоне объявленного Нацбанком курса на cashless. Так, согласно программе регулятора «Cashless Economy 2020», уже к 2020 году доля безналичных расчетов в Украине вырастет до 55% (в 2016 году она составила 35%). Для достижения цели регулятор, в первую очередь, планирует расширять платежную инфраструктуру и популяризировать безналичные расчеты.

Весь 2016-й год Украина носила титул самого быстрорастущего рынка электронной коммерции в Европе. Удостоилась она его по итогам 2015 года, продемонстрировав рост на 35% по сравнению с предыдущим годом — это самый высокий показатель на континенте. Второе и третье место заняли Турция (34,9%) и Бельгия (34,2%). Причиной успеха эксперты называют как рост популярности онлайн-покупок среди населения, так и огромный потенциал перехода ритейла в онлайн.

Санкции Украины по отношению к Российской Федерации затронули и сферу платежей. В частности, Президент подписал указ о запрете деятельности таких платежных систем, как «Золотая Корона», «Юнистрим», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Anelik», и «Blizko». А через несколько недель Национальный банк также запретил использовать в Украине электронные деньги Webmoney (не путать с внутригосударственной системой расчетов WebMoney.UA), Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек.

В этом году в Украине наконец-то был запущен известный в мире сервис заказа такси Uber. Киевляне первыми получили возможность быстро вызвать такси в приложении, перемещаться по городу в новых автомобилях (не старше 2008 года выпуска) и оплачивать поездку безналичным путем — в том же приложении со своей карты. Эксперты уверены, что выход Uber на украинский рынок — это не только появление нового игрока с высоким качеством услуг. Это еще и некий барометр для многих инновационных компаний в мире.

Появление Uber оживило рынок такси в Украине. Во-первых, его локальный конкурент Uklon незамедлительно запустил возможность оплаты поездки с карты. Во-вторых, вскоре после запуска Uber в Украине были запущены еще два сильных игрока: Taxify и Яндекс.Такси.

Крупнейшие международные системы в этом году запустили свои инновационные решения, нацеленные на увеличение безналичных расчетов в Украине. Летом Mastercard представил свой цифровой кошелек Masterpass, который позволяет один раз сохранить данные по всем своим банковским картам и совершать оплату в интернет-магазине и мобильном приложении в одно касание или в физических торговых точках с помощью NFC-технологии.

В свою очередь, Visa запустила инновационный сервис Visa Token Service. Благодаря этому, украинцы могут совершать безопасные и быстрые платежи с помощью своего смартфона, без необходимости каждый раз доставать банковскую карту. Сервис был запущен совместно с ПриватБанком (хотя Visa анонсировала подключение других банков уже в ближайшее время). Пользователю необходимо один раз зарегистрировать свои карты в мобильном приложении банка, после чего расплачиваться в магазинах можно в одно касание смартфона к бесконтактному терминалу.

В 2016 году технология Blockchain вышла на новый уровень развития в Украине. Так, в марте в Киеве был подписан меморандум по имплементации системы децентрализованных онлайн-аукционов с госучреждениями на муниципальных и областных уровнях. А 7 июля в Одессе прошел первый в Украине и мире Blockchain-аукцион.

Буквально несколько дней назад также стало известно о том, что первым украинским банком, который начал внедрять платформу электронных денег на Blockchain, стал Альпари Банк (Alparibank). С помощью распределенной банковской системы SmartMoney банк построит инфраструктуру для процессинга операций с электронными деньгами.

В этом году наряду с частной системой BankID, созданной ПриватБанком, начала функционировать государственная, построенная при участии Ощадбанка. Система BankID позволит украинцам пользоваться административными услугами онлайн. Чтобы получить справку или подать документы на оформление паспорта, не нужно будет идти в соответствующую инстанцию. Достаточно пройти онлайн-идентификацию с помощью пароля к интернет-банкингу и воспользоваться необходимым государственным сервисом.

В 2016-м НБУ завершил первый этап реализации проекта BankID, который как раз и предусматривал использование системы идентификации для админуслуг. Второй этап — использование системы для банковских операций — регулятор завершит в 2018 году.

С целью повышения осведомленности пользователей, а также представителей правоохранительной и судовой систем, с целью усовершенствования законодательства Ассоциация «ЕМА» совместно с Национальным банком Украины, департаментом киберполиции, платежной системой Visa и при поддержке Посольства США в Украине запустили Национальную программу содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard. Это первая в Украине инициатива, нацеленная на популяризацию безналичных расчетов среди населения путем повышения уверенности в их безопасности.

Надеемся, следующий год порадует нас большим количеством достижений, новшеств и приятных событий. С наступающим!

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Итоги года в украинском e-commerce: что говорят эксперты