Кулиш или Вернадский: кто все-таки будет изображен на 1000-гривневой банкноте?

В СМИ появляются разные варианты новой банкноты номиналом в 1 тыс гривен

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Национальный банк Украины уже отпечатал банкноту номиналом в 1 тыс гривен и намерен представить ее, приурочив к какому-то празднику. Об этом агентству УНН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вероятнее всего, на новой купюре будет изображен академик Владимир Вернадский, сообщил источник.

Однако сегодня народный депутат «Народного фронта» Михаил Гаврилюк опубликовал образец новой 1000-гривневой банкноты на своей странице в Facebook.

В пресс-службе НБУ данную информацию прокомментировали следующим образом:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк уничтожил миллиарды гривен. В отчете регулятора говорится о том, что в 2016 году было выведено из обращения 821,1 млн изношенных купюр. По сравнению с 2015 годом, уничтожению подверглось на 11,5% меньше банкнот (в 2015 из оборота было изъято 928,3 млн шт).

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