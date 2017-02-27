Логистическая компания разработала мобильную тележку для сборки заказов

Новый инструмент поможет интернет-магазинам оптимизировать процесс сборки заказов

Логистический оператор FM Logistic и компания Balea разработали мобильную тележку e-Shopeur, которая существенно упростит процесс сборки электронных заказов для интернет-магазинов.

Дело в том, что, согласно недавнему исследованию портала Temando.com, 45% интернет-магазинов требуется более четырех часов на оформление каждого заказа и его передачу в службу доставки, а 58% онлайн-потребителей хотят получить товар в день размещения заказа.

Мобильная тележка имеет несколько весомых преимуществ: с ее помощью интернет-магазины смогут экономить до двух часов ежедневно и осуществлять одновременную сборку 48 заказов.

Также, она оснащена функцией тройного контроля:

— встроенным сканером,

— сенсором движения,

— системой взвешивания.

Среди других функций e-Shopeur:

— она идентифицирует артикулы и местонахождение оператора,

— отображает количество единиц сборки на экране, встроенном в тележку,

— дает возможность оператору помещать каждый товар в ячейку, подсвеченную индикатором,

— проверяет правильность размещения товара и контролирует вес каждого заказа за счет встроенных весов.

Мобильная тележка прошла тестирование в октябре прошлого года, после чего была внедрена на платформе FM Logistic в Шато-Тьерри. Вскоре проект будет запущен на других платформах во Франции, Польше и России.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам e-pepper.ru