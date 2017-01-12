Люди готовы получать финансовые консультации от роботов: исследование

Смогут ли роботы с искусственным интеллектом заменить живое общение с банковскими консультантами?
Две трети потребителей финансовых услуг в Великобритании готовы получать финансовые консультации от искусственного интеллекта, но все еще не хотят полностью отказываться от обслуживания в традиционных банковских отделениях и живого общения с консультантами. Такие данные показало исследование компании Accenture.
В исследовании приняли участие 32 тыс респондентов. Из них 3 тыс человек — британцы. Так, потребители готовы получать советы от роботов касательно вопросов инвестирования (74%), открытия банковского счета (68%) и пенсионного планирования (60%).
Несмотря на то, что спрос на финансовые консультации от роботов с искусственным интеллектом продолжает расти, исследование также показало, что сейчас британцы пользуются услугами банковских отделений чаще, чем они это делали в 2010 году.
Питер Кирк (Peter Kirk) из Accenture UK утверждает, что банкам следует серьезно задуматься о сложившейся тенденции.
Более того, четверть потребителей часто меняют банк по причине отсутствия или недостатка персонализированного сервиса, а один из пяти потребителей — по причине непрофессиональных финансовых консультаций.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что компании сокращают сотрудников и нанимают роботов.
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По материалам finextra.com