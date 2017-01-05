Банки автоматизируют бизнес-процессы с помощью программных роботов

Одним из банков, участвующих в проекте, является Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International станет одним из нескольких финучреждений, которые внедрят в свою работу новую технологию автоматизации бизнес-процессов, базирующуюся на использовании программных роботов и искусственного интеллекта (robotic process automation, RPA) от Accenture и Blue Prism.

Технология поможет финучреждениям создать следующее поколение «цифровой рабочей силы», снизить расходы и увеличить продуктивность.

Среди более 40 компаний, которые намерены внедрить RPA, также есть Raiffeisen Bank International, который уже использует технологию для автоматизации бизнес-процессов в четырех из 14 европейских стран, в которых работает. В Raiffeisen Bank рассматривают RPA, как возможность повысить эффективность своего бизнеса и намерены расширить географию внедрения технологии в 2017 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки начали сокращать сотрудников и нанимать роботов.

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По материалам finextra.com