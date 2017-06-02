Малый бизнес не знает, что такое FinTech — исследование

89% малых и средних предприятий в Австралии никогда не слышали о Fintech

Согласно исследованию сайта ServiceSeeking, большинство австралийских небольших компаний не знакомы с этим термином, хотя финансовые технологии в сфере малого бизнеса стремительно развиваются. Финтех-компании разрабатывают новые платформы и продукты, которые способны приносить пользу мелким предприятиям, заполняя пробелы, оставленные крупными финансовыми институтами.

Низкая осведомленность среди малого бизнеса может быть связана с тем, что термин «финтех» преимущественно используется в профессиональных кругах. Следовательно, малые предприятия могли сотрудничать с финтех-компаниями, но фактически не сталкиваться с термином.

В опросе приняли участие 700 малых и средних предприятий. Из них 79% заявили, что никогда не получали финансирование от каких-либо фондов и учреждений, кроме крупных банков.

При этом проведенный в 2016 году сайтом finder.com.au анализ показал, что финтех-кредиторы набирают обороты — в месяц они получают заявок на кредиты на общую сумму более 1,1 млрд австралийских долларов (811 млн долларов США).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, почему британский бизнес теряет миллиарды. Согласно анализу Barclaycard, малые и средние предприятия Великобритании в год теряют более 2 млрд долларов из-за того, что не внедряют прогресивные методы платежей.

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