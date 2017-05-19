Почему британский бизнес теряет миллиарды

Малый и средний бизнес Великобритании в год теряет около £1,6 млрд (более 2 млрд долл) из-за того, что не внедряет прогресивные методы платежей

Такую цифру назвали аналитики Barclaycard после опроса, проведенного среди 2 тыс британцев. Респонденты указали примерное количество случаев за последний год, когда они отказывались от покупки из-за того, что необходимый им метод оплаты «нового поколения» не поддерживался.

По данным исследования, две трети малых предприятий признают, что теряют клиентов из-за отсутствия новых, но все более популярных способов оплаты, включая бесконтактные платежи в магазинах, онлайн-платежи в один клик, платежи в мессенджерах, а также платежи с мобильных и носимых устройств (часов, браслетов и т.п.). В то же время, пятая часть британской молодежи выбирает именно эти методы оплаты.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предпринимателям следует внедрить прогрессивные технологии, если они хотят сохранить свою привлекательность для молодых клиентов, особенно по мере увеличения их покупательной способности.

Тем не менее, каждый пятый бизнесмен не видит в этом необходимости.

В Barclaycard также отмечают, что четверть небольших розничных магазинов Великобритании все еще не предлагают бесконтактные платежи, не говоря уже о более прогрессивных способах оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании 40% покупок продуктов питания в интернете приходится на мобильные устройства. Согласно данным Criteo, 7% всех продуктов питания в стране приобретаются онлайн.

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