Mastercard будет продвигать cashless в Африке

Компания будет развивать экосистему цифровых платежей в 35 странах Африки

Wari, африканская технологическая компания, и Mastercard подписали соглашение, согласно которому будут развивать экосистему цифровых платежей в 35 странах Африки.

Целью сотрудничества двух компаний является обеспечение доступа всех граждан к финансовым услугам, сокращение наличных платежей и внедрение разных способов оплаты товаров и услуг.

В рамках сотрудничества приложение MyWari будет предлагать ряд цифровых сервисов от Mastercard, которые будут полезны как для потребителей, так и для мерчантов. В частности — сервис по переводу денег HomeSend, с помощью которого потребители смогут отправлять и получать средства независимо от метода платежа — наличка, цифровой кошелек, дебетовая или кредитная карта.

Пользователи Wari получат доступ к целому ряду операторов по переводу денег и смогут пользоваться виртуальными платежными картами через приложение, к которому привязывается предоплатная, дебетовая или кредитная карта.

Пользователям также будет доступен Masterpass QR – мобильный платежный сервис, с помощью которого малый и средний бизнес смогут получить доступ к новым видам приема платежей за их товары и сервисы.

Проект также предполагает получение клиентами из Африки предоплатных, дебетовых и кредитных карт Mastercard, оснащенных EMV-технологией.

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По материалам thepaypers.com