Доходы Mastercard разочаровали экспертов: с чем это связано

С чем связывают снижение темпов роста доходов в Mastercard — читайте далее

В четвертом квартале 2016 года пользователи чаще расплачивались картами Masterсard. Благодаря этому прибыль платежной системы выросла на 6,6% до $4 млрд. Однако темпы роста доходов замедлились несмотря на высокие ожидания экспертов.

Доход компании за последние три месяца года вырос всего на 9% до $1.2 трлн. Это первый квартал в 2016, когда показатель упал до однозначного числа.

В MasterCard падение доходов связывают с большим количеством скидок и программ лояльности по обновленным контрактам. Также замедление темпов роста доходов связывают с подорожанием американского доллара. Если бы курс валюты оставался стабильным, доходы Mastercard выросли бы по крайней мере на 10%. В 2017 году этот фактор продолжит негативно влиять на доходы Mastercard

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Mastercard все активнее продвигает цифровые платежные инструменты взамен традиционных карт. Так, в конце прошлого года в Украине платежная система запустила электронный сервис мгновенных денежных переводов.

ВАМ ПОНРАВИТСЯ — Будущее без карт: стартап из США наконец выпустит замену кредиткам