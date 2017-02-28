Мобильные платежи в Великобритании: пластиковые карты под угрозой

Бесконтактные мобильные платежи в Соединенном Королевстве становятся все более популярными

Бесконтактные платежи набирают популярность в Великобритании. Потребителям в Великобритании сейчас доступны мобильные платежные сервисы Apple Pay и Android Pay. Количество бесконтактных транзакций с участием мобильных устройств достигло 38 млн, а их общий объем составил 288 млн фунтов стерлингов.

Хотя это и небольшая доля от всех транзакций в физических магазинах, показатель вырос на 247%. Больше всего мобильных бесконтактных транзакций в Великобритании было зафиксировано в декабре прошлого года.

Чаще всего бесконтактно расплачиваются жители Лондона (32%).

На бесконтактные платежные методы сейчас приходится около 28% безналичных транзакций в Соединенном Королевстве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк запустил мобильное приложение для бесконтактных платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесконтактные зеркала: оплатить товар можно прямо в примерочной магазина одежды

По материалам finextra.com