Мобильные платежи в Великобритании: пластиковые карты под угрозой

Бесконтактные мобильные платежи в Соединенном Королевстве становятся все более популярными
Бесконтактные платежи набирают популярность в Великобритании. Потребителям в Великобритании сейчас доступны мобильные платежные сервисы Apple Pay и Android Pay. Количество бесконтактных транзакций с участием мобильных устройств достигло 38 млн, а их общий объем составил 288 млн фунтов стерлингов.
Хотя это и небольшая доля от всех транзакций в физических магазинах, показатель вырос на 247%. Больше всего мобильных бесконтактных транзакций в Великобритании было зафиксировано в декабре прошлого года.
Чаще всего бесконтактно расплачиваются жители Лондона (32%).
На бесконтактные платежные методы сейчас приходится около 28% безналичных транзакций в Соединенном Королевстве.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк запустил мобильное приложение для бесконтактных платежей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесконтактные зеркала: оплатить товар можно прямо в примерочной магазина одежды
По материалам finextra.com