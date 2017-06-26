Мошенники обманули столичный банк на несколько миллионов гривен

В Киеве киберполиция задержала злоумышленников, которые нанесли банку ущерб на 7 млн грн

Мошенники при помощи поддельных банковских карточек покупали дорогостоящие часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны и прочие ценные вещи. Оплату они осуществляли через POS-терминалы в столичных торгово-развлекательных центрах. Эта схема позволила злоумышленникам обмануть банк более чем на 7 млн грн.

Задержать мошенников удалось во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной пластиковой карты. При этом полиция изъяла у задержанных золотые изделия, дорогие часы, чеки и поддельные банковские платежные карточки.

В сообщении полиции говорится, что преступная группа состояла из 4 человек. Двое из них уже задержаны. Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию других участников.

В Нацполиции отметили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники в крупных размерах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ограбили банк и украли 285 гривен. Совершив несколько выстрелов в потолок из неизвестного оружия, мужчина смог украсть из банка скромную сумму и скрылся.

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