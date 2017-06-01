МВФ призывает продолжать ликвидацию украинских банков

МВФ настаивает на дальнейшем очищении банковской системы страны

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

По словам Рашкована, Национальному банку Украины также необходимо:

— продолжить политику инфляционного таргетирования,

— продолжить политику по снижению стоимости ресурсов,

— повысить эффективность монетарной трансмиссии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине запустится первый в Европе национальный цифровой сервис для туристов. Новый сервис будет работать с картами любых украинских банков. Он позволит пользователям экономить деньги при выборе и оплате путешествий по стране, собирать баллы за транзакции и посещаемые места и оплачивать новые путешествия.

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По материалам ua-banker.com.ua