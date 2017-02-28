MWC-2017: Количество пользователей мобильных денег достигло полмиллиарда

Особенно полезным сервис мобильных денег является для жителей развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода
Более полумиллиарда человек в 92 странах мира пользуются услугой «мобильные деньги». Согласно данным ассоциации мобильных операторов и других компаний мобильной связи GSMA, только в декабре 2016 года было совершено 1,3 млрд транзакций.
В ходе конференции Mobile World Congress (MWC) в Барселоне GSMA сообщила, что сейчас по всему миру насчитывается около 174 млн активных счетов мобильных операторов по всему миру.
Сервис мобильных денег сейчас доступен в 66% странах с низким и средним уровнем дохода. И именно эти рынки, по мнению ассоциации, являются самыми перспективными для развития сервиса.
Среди других данных GSMA:
— сейчас в 92 странах работают 277 сервисов мобильных денег,
— по всему миру насчитывается более 4,3 млн точек по предоставлению услуг мобильных денег клиентам,
— в 30 странах сейчас насчитывается в 10 раз больше агентов по предоставлению услуг мобильных денег, чем банковских отделений,
— средняя стоимость отправки международных денежных переводов вдвое ниже, чем стоимость аналогичной транзакции у операторов трансферного рынка.
В GSMA, также, сообщили, что к концу 2016 года количество владельцев мобильных телефонов (клиентов мобильных операторов) в мире достигло 51%. Более, того популярность мобильной связи в развивающихся странах будет продолжать расти более стремительными темпами, чем в развитых странах.
В GSMA прогнозируют, что клиентами мобильных операторов станут еще около 1,6 млрд человек по всему миру, 350 млн из них — в Индии, а также — в Китае, ЕС, Индонезии и Нигерии.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, нужны ли Украине мобильные деньги.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Мобильные деньги в развивающихся странах
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мобильные кошельки будут страховать деньги клиентов
По материалам nfcworld.com