MWC-2017: Количество пользователей мобильных денег достигло полмиллиарда

Особенно полезным сервис мобильных денег является для жителей развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода

Более полумиллиарда человек в 92 странах мира пользуются услугой «мобильные деньги». Согласно данным ассоциации мобильных операторов и других компаний мобильной связи GSMA, только в декабре 2016 года было совершено 1,3 млрд транзакций.

В ходе конференции Mobile World Congress (MWC) в Барселоне GSMA сообщила, что сейчас по всему миру насчитывается около 174 млн активных счетов мобильных операторов по всему миру.

Сервис мобильных денег сейчас доступен в 66% странах с низким и средним уровнем дохода. И именно эти рынки, по мнению ассоциации, являются самыми перспективными для развития сервиса.

Среди других данных GSMA:

— сейчас в 92 странах работают 277 сервисов мобильных денег,

— по всему миру насчитывается более 4,3 млн точек по предоставлению услуг мобильных денег клиентам,

— в 30 странах сейчас насчитывается в 10 раз больше агентов по предоставлению услуг мобильных денег, чем банковских отделений,

— средняя стоимость отправки международных денежных переводов вдвое ниже, чем стоимость аналогичной транзакции у операторов трансферного рынка.

В GSMA, также, сообщили, что к концу 2016 года количество владельцев мобильных телефонов (клиентов мобильных операторов) в мире достигло 51%. Более, того популярность мобильной связи в развивающихся странах будет продолжать расти более стремительными темпами, чем в развитых странах.

В GSMA прогнозируют, что клиентами мобильных операторов станут еще около 1,6 млрд человек по всему миру, 350 млн из них — в Индии, а также — в Китае, ЕС, Индонезии и Нигерии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nfcworld.com