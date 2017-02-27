На MWC-2017 представлена новая платежная платформа

Мобильные платежи уже не первый год входят в ТОП дискуссий форума

27 февраля в Барселоне открылся Mobile World Congress. В первый день конференции состоялась презентация инструмента, который упростит внедрение мобильных платежей в торговых точках.

Американская технологическая компания Rambus представила платформу мобильных платежей. Благодаря ей розничные торговцы смогут запускать в своих магазинах мобильные платежи и программы лояльности. Кроме того, инструментарий новой площадки позволит клиентам управлять своими деньгами, кредитками, подарочными картами и бонусами с одного приложения. Вплоть до того, что в одной транзакции можно будет объединить разные инструменты платежа – одну часть оплатить картой, а другую – бонусами.

Единая платежная платформа состоит из четырех основных компонентов:

Управление цифровыми значениями — позволяет торговцам интегрировать сторонние платежные сервисы и конвертировать различные формы платежа в единую «валюту».

Механизм кошелька – позволяет внедрять основные механизмы мобильных платежей – регистрация карт, обработка платежей и шифрование платежных денных (токенизация).

Приложение ритейлера по схеме «White Label» — позволяет продавцу брендировать кошелек под свой стиль и максимально быстро выводить его на рынок.

Дополнительные модули для поддержки кредитных карт и бонусов.

Платформа также предлагает оцифровку чеков клиента и предоставляет пользователю полную историю транзакций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году форум проходил с 22 по 25 февраля. В продолжение темы платежей, участники мероприятия показали серию устройств, при помощи которых можно совершать транзакции. Подробнее о Mobile World Congress-2016 читайте в нашем репортаже.

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