На сколько укрепилась гривна за полгода — НБУ

Укрепление национальной валюты позволило Нацбанку покупать валюту

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% – с начала года.

Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь.

Укреплению гривны способствовало усиление объема поступлений валюты от нерезидентов по сравнению с ее оттоком, что позволило регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов в частности.

Положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составило около 300 млн долларов в июне и 1,4 млрд долларов – с начала года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ сообщили, сколько банков пострадали от вируса Petya. Об этом в эфире «5 канала» рассказала Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины. При этом, по ее словам, степень повреждений компьютеров в финучреждениях разная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ хотят привязывать гривну не к доллару, а к евро