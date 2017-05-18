На ЖД вокзале Киева появятся терминалы для покупки билетов

В ближайшее время на вокзале в Киеве «Укрзализныця» установит первые терминалы самообслуживания для приобретения билетов

Об этом сообщил глава правления ПАТ «Укрзализныця» Войцех Балчун на пресс-конференции в Харькове.

Также он сообщил, что вскоре приложение для покупки билетов на поезда онлайн станет доступным и на операционной системе iOS. В феврале 2017 года аналогичное приложение появилось в Google Play и с тех пор его скачали около 122 тысяч раз.

В ноябре 2016 года была запущена мобильная версия официального сайта booking.uz.gov.ua. С момента запуска ей воспользовались около 5,1 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что закон об электронном билете в общественном транспорте вступил в силу. По мнению его авторов, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда.

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